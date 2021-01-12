В Грузии продолжают похищать невест: "жених" может сесть на 10 лет

Незадачливому жениху, его матери и еще двум женщинам, помогавшим в похищении, грозит серьезный тюремный срок

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четыре человека задержаны в Гардабани (Квемо Картли) по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что молодой человек вместе матерью и двумя женщинами с целью вступления в брак похитил 15-летнюю девушку.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 "Незаконное лишение свободы". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.