14:47 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Патрульная полиция

В Грузии продолжают похищать невест: "жених" может сесть на 10 лет

photo: Sputnik / Nika Lataria
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1269)
374 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/07/250268554.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210112/250591041/V-Gruzii-prodolzhayut-pokhischat-nevest-no-ne-vsegda-udachno.html

Незадачливому жениху, его матери и еще двум женщинам, помогавшим в похищении, грозит серьезный тюремный срок

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четыре человека задержаны в Гардабани (Квемо Картли) по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что молодой человек вместе матерью и двумя женщинами с целью вступления в брак похитил 15-летнюю девушку.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 "Незаконное лишение свободы". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1269)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться