В Грузии продолжают похищать невест: "жених" может сесть на 10 лет

Происшествия 12:32 12.01.2021 (обновлено 13:35 12.01.2021) Получить короткую ссылку 374 0 0
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Незадачливому жениху, его матери и еще двум женщинам, помогавшим в похищении, грозит серьезный тюремный срок
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четыре человека задержаны в Гардабани (Квемо Картли) по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что молодой человек вместе матерью и двумя женщинами с целью вступления в брак похитил 15-летнюю девушку.
Уголовное дело возбуждено по статье 143 "Незаконное лишение свободы". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.