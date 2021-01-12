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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-нарушения в Грузии – статистика МВД за сутки

photo: courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (610)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210112/250591516/Kovid-narusheniya-v-Gruzii---statistika-MVD-za-sutki.html

За 24 часа полиция выявила 716 нарушений, в том числе 104 человека оштрафованы за появление на улице после девяти часов вечера, а 612 – за нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 716 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщает МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ковид-ограничения в Грузии продлены до 1 февраля

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 612 человек. Накануне было зафиксировано 963 нарушения.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (610)
Теги:
Ограничения, МВД Грузии, Грузия


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