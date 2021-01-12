Ковид-нарушения в Грузии – статистика МВД за сутки

За 24 часа полиция выявила 716 нарушений, в том числе 104 человека оштрафованы за появление на улице после девяти часов вечера, а 612 – за нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 716 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщает МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 612 человек. Накануне было зафиксировано 963 нарушения.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.