Ковид-нарушения в Грузии – статистика МВД за сутки

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 716 нарушений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщает МВД.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.
За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 612 человек. Накануне было зафиксировано 963 нарушения.
Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.