В Батуми ковид-инфицированного "взяли" прямо на улице

Задержанного не только вернули к месту изоляции под эскортом полиции, но и наложили на него штраф в две тысячи лари

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Батуми задержан и оштрафован ковид-инфицированный за нарушение правил самоизоляции и карантина, говорится на официальном сайте МВД Грузии.

В результате тестирования, проведенного 4 января 2021 года, 45-летнему мужчине подтвердили коронавирус, поэтому ему была рекомендована самоизоляция. Несмотря на это, пациент самовольно покинул место изоляции и создавал угрозу окружающим.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Батуми и оштрафовали его на 2 тысячи лари (более 600 долларов).

В сообщении отмечается, что Министерство внутренних дел в соответствии с решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии продолжает контролировать выполнение правил и рекомендаций против распространения COVID-19 в стране.