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Машина патрульной полиции в курортном городе Батуми

В Батуми ковид-инфицированного "взяли" прямо на улице

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (610)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210112/250591652/V-Batumi-kovid-infitsirovannogo-vzyali-pryamo-na-ulitse.html

Задержанного не только вернули к месту изоляции под эскортом полиции, но и наложили на него штраф в две тысячи лари

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Батуми задержан и оштрафован ковид-инфицированный за нарушение правил самоизоляции и карантина, говорится на официальном сайте МВД Грузии.

В результате тестирования, проведенного 4 января 2021 года, 45-летнему мужчине подтвердили коронавирус, поэтому ему была рекомендована самоизоляция. Несмотря на это, пациент самовольно покинул место изоляции и создавал угрозу окружающим.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Батуми и оштрафовали его на 2 тысячи лари (более 600 долларов).

В сообщении отмечается, что Министерство внутренних дел в соответствии с решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии продолжает контролировать выполнение правил и рекомендаций против распространения COVID-19 в стране.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (610)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Батуми, Грузия


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