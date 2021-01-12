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МВД Грузии изъяло незаконное оружие в Кахети

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Темы:
Преступность в Грузии (1269)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210112/250592216/MVD-Gruzii-izyalo-nezakonnoe-oruzhie-v-Kakheti.html

В доме 40-летнего мужчины хранилось шесть автоматов Калашникова с боевыми патронами, ему грозит до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Кахети, сообщается на сайте МВД.

По обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов  задержан 40-летний местный житель. В результате обыска в доме задержанного полиция изъяла шесть автоматов АК-74 системы Калашникова, 30 боевых патронов и обойму.

Следствие ведется по статье 236-й части третьей Уголовного кодекса Грузии.

Преступление наказывается лишением свободы от трех до шести лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1269)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия


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