МВД Грузии изъяло незаконное оружие в Кахети

В доме 40-летнего мужчины хранилось шесть автоматов Калашникова с боевыми патронами, ему грозит до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Кахети, сообщается на сайте МВД.

По обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан 40-летний местный житель. В результате обыска в доме задержанного полиция изъяла шесть автоматов АК-74 системы Калашникова, 30 боевых патронов и обойму.

Следствие ведется по статье 236-й части третьей Уголовного кодекса Грузии.

Преступление наказывается лишением свободы от трех до шести лет.