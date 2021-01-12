МВД Грузии изъяло незаконное оружие в Кахети

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Кахети, сообщается на сайте МВД.
По обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан 40-летний местный житель. В результате обыска в доме задержанного полиция изъяла шесть автоматов АК-74 системы Калашникова, 30 боевых патронов и обойму.
Следствие ведется по статье 236-й части третьей Уголовного кодекса Грузии.
Преступление наказывается лишением свободы от трех до шести лет.