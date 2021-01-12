В Австрии двое грузин попались на краже косметики

Как выяснилось в ходе следствия, задержанные не раз были замечены в кражах из магазинов, но до этого им сходило это с рук

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Двое уроженцев Грузии задержаны в австрийском городе Линц по обвинению в кражах, об этом сообщается на сайте местной полиции.

Информация о двух задержанных мужчинах 34 и 42 лет в грузинских СМИ распространилась во вторник. На сайте австрийской полиции несколькими днями ранее сообщалось, что подозреваемые попались на факте кражи косметики в одном из торговых центров Линца.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные были ранее уличены в бесчисленных кражах в супермаркетах и магазинах бытовых товаров, сообщается на сайте полиции.

Размер ущерба составляет несколько тысяч евро. Подозреваемые переведены в тюрьму Линца по распоряжению местной прокуратуры.