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Машина полицейской службы Австрии

В Австрии двое грузин попались на краже косметики

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Преступность в Грузии (1270)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210112/250592792/V-Avstrii-dvoe-gruzin-popalis-na-krazhe-kosmetiki.html

Как выяснилось в ходе следствия, задержанные не раз были замечены в кражах из магазинов, но до этого им сходило это с рук

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Двое уроженцев Грузии задержаны в австрийском городе Линц по обвинению в кражах, об этом сообщается на сайте местной полиции.

Информация о двух задержанных мужчинах 34 и 42 лет в грузинских СМИ распространилась во вторник. На сайте австрийской полиции несколькими днями ранее сообщалось, что подозреваемые попались на факте кражи косметики в одном из торговых центров Линца.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные были ранее уличены в бесчисленных кражах в супермаркетах и магазинах бытовых товаров, сообщается на сайте полиции.

Размер ущерба составляет несколько тысяч евро. Подозреваемые переведены в тюрьму Линца по распоряжению местной прокуратуры.

Темы:
Преступность в Грузии (1270)
Теги:
Австрия, преступность, Грузия


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