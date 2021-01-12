Продолжительные осадки создали проблемы населению на западе Грузии

В муниципалитете Харагаули вышедшая из берегов река Дзирула затопила в нескольких селах дворы местных жителей и размыла дороги

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Продолжительные дожди создали проблемы в некоторых селах Харагаульского муниципалитета на западе Грузии.

Как говорится в сообщении мэрии муниципалитета, обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реке Дзирула. Река затопила приусадебные участки населения, а также снесла временный мост в общине Борити.

Также в результате оползневых образований и селевых потоков повреждены местные дороги.

С утра в муниципалитете ведутся работы по превенции стихии. По словам мэра Харагаули Кобы Лурсманашвили, на месте мобилизована муниципальная техника.

На данный момент движение по местным дорогам нигде не ограничено. Ни одна деревня не отрезана от внешнего мира. В мэрии создали специальную группу, которая периодически получает информацию из сел и немедленно реагирует.