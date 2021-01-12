Осадки в высокогорной Аджарии вызвали наводнение и оползни

В трех муниципалитетах высокогорной Аджарии – Кеда, Хуло и Шуахеви – уже ведутся работы по расчистке дорог

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Продолжительные осадки вызвали оползневые процессы в высокогорных муниципалитетах Кеда, Шуахеви, Хуло в Аджарии, сообщает Первый канал.

В муниципалитете Кеда вышедшая из берегов река повредила мост на дороге Цониариси-Кантаури-Тибета. Теперь движение возможно лишь по объездной дороге.

В Хуло в селе Сацихури река размыла дорогу Дидачара-Сацихури-Гелаури, которая соединяет пять сел.

Также из-за дождей в муниципалитете Шуахеви развились оползневые процессы. Осадки вызвали оползень и в деревне Брили возле жилых домов. Небольшие оползни сошли и на внутренние сельские дороги.

Работы по очистке дорог уже начаты. Дороги очищаются техникой Департамента автомобильных дорог Аджарии, также работает штаб по ликвидации последствий стихии. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на месте ознакомился с ситуацией в муниципалитетах.