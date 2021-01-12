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Сильный дождь. Струи воды в свете уличного фонаря

На западе Грузии продолжают бороться с последствиями ливней

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Продолжительные дожди создали проблемы в некоторых селах на западе Грузии из-за выхода реки из берегов

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Ситуация в Горийском, Карельском, Каспском и Хашурском муниципалитетах региона Шида Картли стабильна, ведутся работы по ликвидации последствий затопления, об этом заявил и. о. губернатора региона Симон Гуледани.

Наводнение в Аджарии
photo: courtesy of Government of Ajara
Осадки в высокогорной Аджарии вызвали наводнение и оползни

По его словам, проливные дожди вызвали увеличение уровня воды в дренажном канале в Сурами и Хашури, в результате чего были затоплены приусадебные участки, первые этажи домов.

На месте затопления работает спецтехника "Компании объединенного водоснабжения" Грузии.

"В настоящее время насосные работы фактически находятся в стадии завершения. Кроме того, несколько земельных участков были затоплены в Карельском муниципалитете. На этих участках не было посевов, поэтому потерь в этом плане нет. Следует отметить, что географически территория изобилует влажными местами и требует устройства дренажной системы. Соответствующая рекомендация уже дана владельцам участков и представителям местного самоуправления", – сказал Гуледани журналистам.

Продолжительные осадки на западе Грузии также вызвали оползневые процессы и наводнения в высокогорных муниципалитетах Кеда, Шуахеви, Хуло в Аджарии.



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