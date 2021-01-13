На западе Грузии спасатели вызволили отрезанных водой четырех пастухов

Пасших скот местных пастухов отрезала от большой земли вышедшая из берегов река Риони, спасателям потребовалось несколько часов, чтобы вызволить их

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудникам Службы управления чрезвычайными ситуациями Имерети потребовалось несколько часов, чтобы вызволить четырех пастухов и переправить их в безопасное место, сообщает пресс-служба губернатора края.

Из-за обильных дождей, пастухи в селе Гоми застряли на левом берегу разлившейся Риони и не могли выбраться. Местные жители на этой территории пасли скот. Вышедшая из берегов река затопила проход и они не могли выбраться сами и вывести стадо. Пришлось мобилизовать специальную технику и спасателей.

На месте находились государственный уполномоченный в Имерети Звиад Шаламберидзе, мэр Самтредия Валерий Поцхверия и глава главного управления Службы управления чрезвычайными ситуациями Имерети Владимир Джгамадзе.

Затяжные дожди последнего времени вызвали наводнение не только в Имерети, но и в других регионах Западной Грузии.