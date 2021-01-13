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Спасательная бригада работает на месте происшествия

На западе Грузии спасатели вызволили отрезанных водой четырех пастухов

photo: Kakha Kaladze / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2359)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210113/250599013/Na-zapade-Gruzii-spasateli-vyzvolili-otrezannykh-vodoy-chetyrekh-pastukhov.html

Пасших скот местных пастухов отрезала от большой земли вышедшая из берегов река Риони, спасателям потребовалось несколько часов, чтобы вызволить их

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудникам Службы управления чрезвычайными ситуациями Имерети потребовалось несколько часов, чтобы вызволить четырех пастухов и переправить их в безопасное место, сообщает пресс-служба губернатора края.

Сильный дождь. Струи воды в свете уличного фонаря
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за обильных дождей, пастухи в селе Гоми застряли на левом берегу разлившейся Риони и не могли выбраться. Местные жители на этой территории пасли скот. Вышедшая из берегов река затопила проход и они не могли выбраться сами и вывести стадо. Пришлось мобилизовать специальную технику и спасателей.

На месте находились государственный уполномоченный в Имерети Звиад Шаламберидзе, мэр Самтредия Валерий Поцхверия и глава главного управления Службы управления чрезвычайными ситуациями Имерети Владимир Джгамадзе.

Затяжные дожди последнего времени вызвали наводнение не только в Имерети, но и в других регионах Западной Грузии.

Темы:
Происшествия в Грузии (2359)
Теги:
Наводнение, Имерети, Грузия


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