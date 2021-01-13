12:08 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
Патрульная полиция на месте происшествия

За драку на западе Грузии задержан один человек: подробности конфликта

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1272)
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250324702.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210113/250599105/Za-draku-na-zapade-Gruzii-zaderzhan-odin-chelovek-podrobnosti-konflikta.html

Зачинщику конфликта за нанесение телесных повреждений односельчанам грозит заключение под стражу на срок от шести месяцев до одного года

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека за драку в селе Букнари Чохатаурского района (Гурия), сообщает МВД Грузии.

По версии МВД, задержанный во время ссоры камнем разбил головы двум односельчанам.

Обоих пострадавших доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Грузинские СМИ утверждают, что ссора между односельчанами произошла на религиозной почве, поскольку двое пострадавших были мусульманами, однако, обвинение задержанному предъявлено по статье "нанесение побоев" без отягчающих обстоятельств. Ему грозит лишение свободы от шести месяцев до одного года.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1272)
Теги:
Гурия, преступность, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться