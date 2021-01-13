За драку на западе Грузии задержан один человек: подробности конфликта

Зачинщику конфликта за нанесение телесных повреждений односельчанам грозит заключение под стражу на срок от шести месяцев до одного года

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека за драку в селе Букнари Чохатаурского района (Гурия), сообщает МВД Грузии.

По версии МВД, задержанный во время ссоры камнем разбил головы двум односельчанам.

Обоих пострадавших доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Грузинские СМИ утверждают, что ссора между односельчанами произошла на религиозной почве, поскольку двое пострадавших были мусульманами, однако, обвинение задержанному предъявлено по статье "нанесение побоев" без отягчающих обстоятельств. Ему грозит лишение свободы от шести месяцев до одного года.