15:05 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
Патрульная полиция

В Тбилиси у подростка нашли наркотики

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1273)
165 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250597446.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210113/250599253/V-Tbilisi-u-podrostka-nashli-narkotiki.html

И вновь в сводке МВД фигурирует печально известный поселок Поничала, где, по всей видимости, к наркоторговле стали приобщать и несовершеннолетних

ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Сотрудники полиции в результате проверки обнаружили опий у несовершеннолетнего в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси "накрыли" наркоторговцев

По данным ведомства, экипаж патрульной полиции остановил 16-летнего подростка в поселке Поничала и нашел при нем 13 упаковок опия-сырца.

Несовершеннолетний был задержан и теперь ему грозит от 5 до 8 лет за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Как ранее сообщало МВД Грузии, Поничала в Тбилиси является частью так называемого "восточного коридора" наркотрафика тяжелых наркотиков. Помимо этого, наркотики в страну попадают из Европы и через интернет-продажи. Из европейских стран в Грузию, по данным МВД, поступают так называемые "клубные наркотики".

Грузинская полиция активно борется с наркотрафиком в Грузии. 2020 году сотрудникам полиции Грузии удалось задержать 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по Интернету. При этому было закрыто 13 интернет-магазинов, функционирующих в Грузии.

Темы:
Преступность в Грузии (1273)
Теги:
Наркоторговля, МВД Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться