В Тбилиси у подростка нашли наркотики

И вновь в сводке МВД фигурирует печально известный поселок Поничала, где, по всей видимости, к наркоторговле стали приобщать и несовершеннолетних

ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Сотрудники полиции в результате проверки обнаружили опий у несовершеннолетнего в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, экипаж патрульной полиции остановил 16-летнего подростка в поселке Поничала и нашел при нем 13 упаковок опия-сырца.

Несовершеннолетний был задержан и теперь ему грозит от 5 до 8 лет за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Как ранее сообщало МВД Грузии, Поничала в Тбилиси является частью так называемого "восточного коридора" наркотрафика тяжелых наркотиков. Помимо этого, наркотики в страну попадают из Европы и через интернет-продажи. Из европейских стран в Грузию, по данным МВД, поступают так называемые "клубные наркотики".

Грузинская полиция активно борется с наркотрафиком в Грузии. 2020 году сотрудникам полиции Грузии удалось задержать 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по Интернету. При этому было закрыто 13 интернет-магазинов, функционирующих в Грузии.