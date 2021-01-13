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Приставы одевают наручники заключенному

Представителя мэра Зугдиди поймали на взятке

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Темы:
Преступность в Грузии (1274)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210113/250601662/Predstavitelya-mera-Zugdidi-poymali-na-vzyatke.html

Чиновник пытался продать земельный участок в черте села, которое курировал, за 65 тысяч долларов, но сделка была сорвана вмешательством компетентных органов

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного департамента СГБ Грузии задержали по обвинению во взяточничестве представителя мэра Зугдиди в селе Эргета (Цване), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СГБ, задержанный, личность которого не называется, пообещал гражданину за 65 тысяч долларов зарегистрировать на него государственный земельный участок в черте села площадью в 5 тысяч квадратных метров.

Чиновника задержали при получении части взятки – 15 тысяч долларов.

Следствие ведется по статье "Получение взятки в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.

Взяточничество в Грузии – одно из самых строгих уголовно наказуемых преступлений, при этом страна занимает первые строчки рейтингов по борьбе с коррупцией. По последним официальным данным, за 11 месяцев 2020 года в стране было зафиксировано лишь 32 подобных случая, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Темы:
Преступность в Грузии (1274)
Теги:
Взятка, Зугдиди, Грузия


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