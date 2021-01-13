Убийство, а не авария - прокуратура Грузии рассказала, как погиб несовершеннолетний

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Авария в селе Поладаанткари Гардабанского района, в которой погиб 17-летний молодой человек, не просто ДТП, а была подстроена из мести. Об этом в среду сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

Изначально все выглядело как обычный несчастный случай. 21 декабря 2020 года Цотне Агдгомеладзе возвращался домой на своем мопеде, когда в него на большой скорости врезался мужчина средних лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Агдгомеладзе погиб от полученных во время аварии травм.

Виновника ДТП задержали на второй день, ему предъявили обвинение по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное под воздействием алкоголя" и "Оставление в опасности". Мужчина был приговорен к заключению в качестве меры пресечения.

В итоге прокуратуре удалось добыть дополнительные доказательства и установить, что обвиняемый совершил умышленное убийство из мести.

По версии следствия, 21 декабря в селе Полаанткари Гардабанского района произошла драка между обвиняемым и дядей погибшего. Молодой человек пытался их разнять и разрешить спор. Обвиняемый стал угрожать им расправой, после чего между ними опять началась драка.

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Дядя погибшего сказал ему уходить, и тот уехал домой на своем мопеде. Обвиняемый погнался за юношей на своей машине и на высокой скорости врезался в него. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

Теперь задержанному ужесточили обвинение и переквалифицировали в статью "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие по делу продолжается.