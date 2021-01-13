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Пострадавший в больнице, архивное фото

Убийство, а не авария - прокуратура Грузии рассказала, как погиб несовершеннолетний

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210113/250606625/Ubiystvo-a-ne-avariya---prokuratura-Gruzii-rasskazala-kak-pogib-nesovershennoletniy.html

Стали известны страшные подробности гибели 17-летнего молодого человека, который попал в аварию, подстроенную из мести

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Авария в селе Поладаанткари Гардабанского района, в которой погиб 17-летний молодой человек, не просто ДТП, а была подстроена из мести. Об этом в среду сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

Изначально все выглядело как обычный несчастный случай. 21 декабря 2020 года Цотне Агдгомеладзе возвращался домой на своем мопеде, когда в него на большой скорости врезался мужчина средних лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Агдгомеладзе погиб от полученных во время аварии травм.

Скорая медицинская помощь 112
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Виновника ДТП задержали на второй день, ему предъявили обвинение по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное под воздействием алкоголя" и "Оставление в опасности". Мужчина был приговорен к заключению в качестве меры пресечения.

В итоге прокуратуре удалось добыть дополнительные доказательства и установить, что обвиняемый совершил умышленное убийство из мести.

По версии следствия, 21 декабря в селе Полаанткари Гардабанского района произошла драка между обвиняемым и дядей погибшего. Молодой человек пытался их разнять и разрешить спор. Обвиняемый стал угрожать им расправой, после чего между ними опять началась драка.

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Дядя погибшего сказал ему уходить, и тот уехал домой на своем мопеде. Обвиняемый погнался за юношей на своей машине и на высокой скорости врезался в него. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

Теперь задержанному ужесточили обвинение и переквалифицировали в статью "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие по делу продолжается.



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