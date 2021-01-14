ДТП в Самцхе-Джавахети: погибла женщина

Происшествия
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Смертоносная авария произошла из-за невнимательности. Молодой водитель сам сдался полиции
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети) скончалась женщина, сообщает телеканал Rustavi2.
Автомобиль, которым управлял молодой мужчина, наехал на женщину средних лет. Она скончалась на месте.
Как рассказывают местные жители, женщина искала корову и не заметила машину. Водитель также не заметил ее и не успел остановить машину.
Молодой водитель сам сдался полиции.