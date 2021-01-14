ДТП в Самцхе-Джавахети: погибла женщина

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети) скончалась женщина, сообщает телеканал Rustavi2.

Автомобиль, которым управлял молодой мужчина, наехал на женщину средних лет. Она скончалась на месте.

Как рассказывают местные жители, женщина искала корову и не заметила машину. Водитель также не заметил ее и не успел остановить машину.

Молодой водитель сам сдался полиции.