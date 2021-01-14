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Патрульная полиция

ДТП в Самцхе-Джавахети: погибла женщина

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210114/250610852/DTP-v-Samtskhe-Dzhavakheti-pogibla-zhenschina.html

Смертоносная авария произошла из-за невнимательности. Молодой водитель сам сдался полиции

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети) скончалась женщина, сообщает телеканал Rustavi2.

Автомобиль, которым управлял молодой мужчина, наехал на женщину средних лет. Она скончалась на месте.

Как рассказывают местные жители, женщина искала корову и не заметила машину. Водитель также не заметил ее и не успел остановить машину.

Молодой водитель сам сдался полиции.



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