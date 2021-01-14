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Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи

На грузино-турецкой границе пресекли контрабанду

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210114/250611050/Na-gruzino-turetskoy-granitse-presekli-kontrabandu.html

Незадекларированный товар пытался ввезти гражданин Грузии на грузовом автомобиле

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) изъяли незадекларированный товар на сумму в 18 181 лари (более 5,5 тысячи долларов), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

По данным ведомства, грузинские пограничники обнаружили незадекларированный товар весом в 1 424 кг в грузовом автомобиле, которым управлял гражданин Грузии.

При этом не уточняется, какой именно товар пытались незаконно ввезти в Грузию.

Для дальнейшего рассмотрения дело было передано в следственную службу Минфина.



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