На грузино-турецкой границе пресекли контрабанду

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) изъяли незадекларированный товар на сумму в 18 181 лари (более 5,5 тысячи долларов), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

По данным ведомства, грузинские пограничники обнаружили незадекларированный товар весом в 1 424 кг в грузовом автомобиле, которым управлял гражданин Грузии.

При этом не уточняется, какой именно товар пытались незаконно ввезти в Грузию.

Для дальнейшего рассмотрения дело было передано в следственную службу Минфина.