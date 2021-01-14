Троих фигурантов по делу Шакарашвили может коснуться амнистия

Чтобы закон об амнистии пришел в исполнение, потерпевшие должны дать на это согласие, зафиксировав свою позицию перед судом

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Троих фигурантов дела о гибели 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили – Сабу Гогшелидзе, Сабу Чхартишвили и Ираклия Цакадзе – в случае согласия потерпевшей стороны коснется амнистия.

Парламент Грузии в понедельник утвердил закон "Об амнистии", который предполагает освобождение более 1,5 тысячи заключенных. Однако на его исполнение понадобится около месяца. За это время суды будут рассматривать дело каждого из амнистированных.

Гогшелидзе, Чхартишвили и Цакадзе 11 января с согласия потерпевшей стороны была изменена мера пресечения с тюремного заключения на залог в размере тысячи лари.

Все трое обвиняются в насилии (эпизод драки на даче), а также в умышленном нанесении незначительных телесных повреждений.

"Как известно общественности, дело трех человек, обвиняемых в групповом насилии, а также умышленном нанесении незначительного вреда здоровью, было выделено в отдельное производство из дела на предыдущем судебном заседании. Что касается амнистии, принятый закон распространяется на все статьи, по которым обвиняются указанные лица, но в данном случае в законе есть одно условие – чтобы закон об амнистии пришел в исполнение, потерпевшие должны зафиксировать свою позицию перед судом", – сказал прокурор Вахтанг Цалугелашвили после сегодняшнего судебного разбирательства.

Сегодня же перед судом выступил один из главных свидетелей дела фотограф Якоб Брегвадзе. По словам прокурора, Брегвадзе не изменил своих показаний и они "идентичны" предыдущим.

Свидетель покинул зал суда без комментариев для прессы.

Следующее судебное разбирательство намечено на 21 января.

На сегодняшний день дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, приговор которым уже вынесен, три эпизода драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека.

Всего по резонансному делу проходят 17 человек. В эпизоде, который касается убийства, фигурируют пятеро из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетние. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся.