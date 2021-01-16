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Сотрудник патрульной полиции в служебной машине

На востоке Грузии ссора закончилась поножовщиной: ранены три человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210116/250623959/Na-vostoke-Gruzii-ssora-zakonchilas-ponozhovschinoy-raneno-tri-cheloveka.html

Теперь мужчине грозит от 9 до 13 лет за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Кахети задержали мужчину, ранившего ножом трех человек в районе Гурджаани, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, причиной нападения стала ссора. Следствие установило, что мужчина порезал трех человек и после скрылся с места происшествия.

Задержать его удалось спустя несколько часов на одной из ферм рядом с местом преступления.

Теперь мужчине грозит от 9 до 13 лет за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам.

Теги:
поножовщина, Грузия


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