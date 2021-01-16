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Патрульная полиция

Мужчина напал на предприятие и взял заложников на востоке Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По данным СМИ, задержанный ранее работал в системе правоохранительных органов и пошел на такой шаг из-за проблем в бизнесе

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению во взятии в заложники двух человек в городе Каспи региона Шида Картли задержали одного человека, сообщается на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, мужчина ворвался на одно из производств и, будучи вооруженным охотничьим ружьем, взял двух человек в заложники.

В результате оперативных мероприятий и переговоров заложников удалось освободить, а нападавшего – задержать.

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. По его словам, преступник просил дать ему машину и возможность покинуть территорию Грузии.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Следствие по делу ведется по статье "взятие в заложники двух или более лиц с угрозой насилия", что грозит лишением свободы на срок от 9 до 14 лет.

Местным СМИ удалось выяснить, что задержанный ранее работал в системе правоохранительных органов до 2018 года. Он ворвался на предприятие по переработке камня и взял двух рабочих в заложники из-за проблем в бизнесе.

Теги:
захват заложников, Грузия, происшествия


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