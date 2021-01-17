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Машина пожарно-спасательной службы 112

В результате пожара на западе Грузии погиб мужчина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2360)
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Sputnik Грузия
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Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тело мужчины, причиной смерти стало отравление угарным газом

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В жилом корпусе на улице Барамия в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) поздно ночью произошел пожар.

Пожарная машина в лесу
photo : Emergency Management Service / FB
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По информации телеканала Imedi, прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

На месте работают эксперты-криминалисты. Вероятная причина возгорания – халатность.

По словам соседей, погибшему было до 40 лет, он жил в квартире один. Детали случившегося выясняются. Начато расследование.

Темы:
Происшествия в Грузии (2360)


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