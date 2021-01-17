В результате пожара на западе Грузии погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тело мужчины, причиной смерти стало отравление угарным газом

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В жилом корпусе на улице Барамия в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) поздно ночью произошел пожар.

По информации телеканала Imedi, прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

На месте работают эксперты-криминалисты. Вероятная причина возгорания – халатность.

По словам соседей, погибшему было до 40 лет, он жил в квартире один. Детали случившегося выясняются. Начато расследование.