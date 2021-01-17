Полиция по "горячим следам" раскрыла убийство на западе Грузии

По версии следствия, задержанный, с целью скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся с места убийства

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Самегрело-Земо Сванети по горячим следам задержали обвиняемого в убийстве молодого мужчины, которое произошло на улице Барамия в Зугдиди, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Ночью в МВД поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов в городе Зугдиди. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире тело мужчины до 40 лет. На теле жертвы имелись следы повреждений.

Следствие установило, что задержанный в ходе спора из мести нанес жертве удар холодным оружием. С целью скрыть следы преступления, он поджег квартиру, где произошел инцидент, и скрылся с места убийства.

По данным полиции, в качестве орудия убийства изъят нож. Задержанный признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения по статье УК Грузии – "умышленное убийство", что карается от 7 до 15 лет лишения свободы.