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Задержанный сотрудниками преступник

Полиция по "горячим следам" раскрыла убийство на западе Грузии

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
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Темы:
Преступность в Грузии (1276)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210117/250629779/Politsiya-po-goryachim-sledam-raskryla-ubiystvo-na-zapade-Gruzii.html

По версии следствия, задержанный, с целью скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся с места убийства

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Самегрело-Земо Сванети по горячим следам задержали обвиняемого в убийстве молодого мужчины, которое произошло на улице Барамия в Зугдиди, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Ночью в МВД поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов в городе Зугдиди. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире тело мужчины до 40 лет. На теле жертвы имелись следы повреждений.

Следствие установило, что задержанный в ходе спора из мести нанес жертве удар холодным оружием. С целью скрыть следы преступления, он поджег квартиру, где произошел инцидент, и скрылся с места убийства.

По данным полиции, в качестве орудия убийства изъят нож. Задержанный признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения по статье УК Грузии – "умышленное убийство", что карается от 7 до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1276)
Теги:
Убийство, преступность, МВД Грузии, Грузия


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