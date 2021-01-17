В Панкисском ущелье произошло убийство

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Погибший и обвиняемый являлись родственниками, а убийству предшествовала ссора, которая переросла в драку
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В селе Дуиси Панкисского ущелья (Ахметский район, Кахети) в результате ссоры односельчан был убит мужчина.
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Sputnik / Alexander Imedashvili
Как сообщает Первый канал, убийству предшествовал не только словесный, но и физический конфликт. По имеющейся информации, мужчины приходились друг другу родственниками.
На месте мобилизована полиция. Причина убийства выясняется.
В МВД пока не комментировали происшествие.