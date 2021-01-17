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Патрульная полиция

В Панкисском ущелье произошло убийство

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2361)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210117/250631165/V-Pankisskom-uschele-proizoshlo-ubiystvo.html

Погибший и обвиняемый являлись родственниками, а убийству предшествовала ссора, которая переросла в драку

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В селе Дуиси Панкисского ущелья (Ахметский район, Кахети) в результате ссоры односельчан был убит мужчина.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как сообщает Первый канал, убийству предшествовал не только словесный, но и физический конфликт. По имеющейся информации, мужчины приходились друг другу родственниками.

На месте мобилизована полиция. Причина убийства выясняется.

В МВД пока не комментировали происшествие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2361)
Теги:
Убийство, Панкисское ущелье, Грузия


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