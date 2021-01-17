В Панкисском ущелье произошло убийство

Погибший и обвиняемый являлись родственниками, а убийству предшествовала ссора, которая переросла в драку

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В селе Дуиси Панкисского ущелья (Ахметский район, Кахети) в результате ссоры односельчан был убит мужчина.

Как сообщает Первый канал, убийству предшествовал не только словесный, но и физический конфликт. По имеющейся информации, мужчины приходились друг другу родственниками.

На месте мобилизована полиция. Причина убийства выясняется.

В МВД пока не комментировали происшествие.