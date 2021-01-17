00:52 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Районный суд в городе Гори

Обвиняемый в захвате заложников на востоке Грузии объявил голодовку

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2361)
91 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210117/250631679/Obvinyaemyy-v-zakhvate-zalozhnikov-na-vostoke-Gruzii-obyavil-golodovku.html

От задержанного партнеры требовали отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира"

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мужчина, захвативший накануне двух заложников на предприятии по обработке камня в Каспи (регион Шида Картли), объявил голодовку и отказывается от приема медикаментов, заявила адвокат задержанного Кетеван Гаглошвили в эфире телеканала Rustavi2.

По ее словам, обвинение 27-летнему Георгию Менабдишвили должны предъявить сегодня в течение дня. Сейчас он находится в следственном изоляторе в городе Гори.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мужчина напал на предприятие и взял заложников на востоке Грузии

Как рассказывают члены семьи задержанного, конфликт между Менабдишвили и партнерами начался из-за бизнеса. Якобы от него требовали отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира".

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. Преступник просил дать ему машину и возможность покинуть территорию Грузии. После нескольких часов интенсивных переговоров преступника уговорили сдаться.

Следствие по делу ведется по статье "взятие в заложники двух или более лиц с угрозой насилия", что грозит лишением свободы на срок от 9 до 14 лет.

По данным СМИ, задержанный до 2018 года работал в системе правоохранительных органов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2361)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вид на набережную в Бергене, Норвегия
Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться