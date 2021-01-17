Обвиняемый в захвате заложников на востоке Грузии объявил голодовку

От задержанного партнеры требовали отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира"

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мужчина, захвативший накануне двух заложников на предприятии по обработке камня в Каспи (регион Шида Картли), объявил голодовку и отказывается от приема медикаментов, заявила адвокат задержанного Кетеван Гаглошвили в эфире телеканала Rustavi2.

По ее словам, обвинение 27-летнему Георгию Менабдишвили должны предъявить сегодня в течение дня. Сейчас он находится в следственном изоляторе в городе Гори.

Как рассказывают члены семьи задержанного, конфликт между Менабдишвили и партнерами начался из-за бизнеса. Якобы от него требовали отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира".

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. Преступник просил дать ему машину и возможность покинуть территорию Грузии. После нескольких часов интенсивных переговоров преступника уговорили сдаться.

Следствие по делу ведется по статье "взятие в заложники двух или более лиц с угрозой насилия", что грозит лишением свободы на срок от 9 до 14 лет.

По данным СМИ, задержанный до 2018 года работал в системе правоохранительных органов.