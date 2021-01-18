Затонувший у берегов Турции сухогруз покинул акваторию Грузии более двух недель назад

По информации Агентства морского транспорта Грузии, экипаж судна состоял из 10 граждан Украины и двух граждан России, двое при крушении погибли, шесть моряков удалось спасти, поиски остальных продолжаются

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Затонувший у берегов турецкой провинции Бартын сухогруз Arvin, который следовал в Болгарию, покинул акваторию Грузии 2 января, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Грузии.

По их информации, на борту находились 12 человек – 10 граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Граждан Грузии на судне не было.

"Сухогруз прибыл к берегам Грузии 30 декабря из Турции. А уже 2 января покинул порт Поти. Как нам известно, он следовал в болгарский порт Бургас, а с 15 января стоял на рейде у берегов Турции", – сообщили в пресс-центре.

По данным агентства, причиной гибели судна стало ухудшение погоды.

По последней информации, удалось спасти шесть человек, трое моряков погибли. Поиски остальных трех членов экипажа продолжаются.