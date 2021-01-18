13:45 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
LIVE:
Сухогруз в море

Затонувший у берегов Турции сухогруз покинул акваторию Грузии более двух недель назад

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2363)
25110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/11/250630206.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210118/250636072/Zatonuvshiy-u-beregov-Turtsii-sukhogruz-pokinul-akvatoriyu-Gruzii-bolee-dvukh-nedel-nazad.html

По информации Агентства морского транспорта Грузии, экипаж судна состоял из 10 граждан Украины и двух граждан России, двое при крушении погибли, шесть моряков удалось спасти, поиски остальных продолжаются

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Затонувший у берегов турецкой провинции Бартын сухогруз Arvin, который следовал в Болгарию, покинул акваторию Грузии 2 января, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Грузии.

По их информации, на борту находились 12 человек – 10 граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Граждан Грузии на судне не было.

"Сухогруз прибыл к берегам Грузии 30 декабря из Турции. А уже 2 января покинул порт Поти. Как нам известно, он следовал в болгарский порт Бургас, а с 15 января стоял на рейде у берегов Турции", – сообщили в пресс-центре.

По данным агентства, причиной гибели судна стало ухудшение погоды.

По последней информации, удалось спасти шесть человек, трое моряков погибли. Поиски остальных трех членов экипажа продолжаются.

Темы:
Происшествия в Грузии (2363)
Теги:
крушение судна, Турция, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде, 2020 год
Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото
Прямая трансляция - пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться