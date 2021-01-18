Молодые жители Грузии продавали наркотики через интернет

В случае, если вина обвиняемых будет доказана на суде, им грозит до 14 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух молодых людей 24 и 25 лет по обвинению в попытке незаконной продажи наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, задержанные продавали наркотические средства с помощью одного из социальных приложений.

Во время обыска правоохранители изъяли новое психотропное вещество "Альфа PVP", расфасованное в 11 пакетах. В рамках следственного эксперимента в качестве улик изъяты распределенное в восьми пакетах и размещенное в разных местах новое психотропное вещество "Альфа PVP".

Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до 14 лет.