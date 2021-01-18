Обвиняемому в захвате заложников в Каспи назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Адвокат 27-летнего бывшего полицейского утверждает, что ее подзащитный находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и продолжает хранить молчание

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В связи с поведением обвиняемого в захвате заложников в городе Каспи Георгия Менабдишвили, в частности, для определения того, мог ли он полностью осознавать свои действия в момент совершения преступления, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Обвиняемый в захвате заложников на востоке Грузии объявил голодовку>>

Как отмечают в ведомстве, по делу были проведены многочисленные следственные и процессуальные действия.

Сегодня же Менабдишвили было официально предъявлено обвинение по части второй статьи 144-й УК Грузии – "захват в качестве заложников двух или более лиц с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья либо с угрозой такого насилия".

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам адвоката обвиняемого Кетеван Гагоевой, ее подзащитный находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, объявил сухую голодовку и отказывается от медицинской помощи.

Менабдишвили пользуется правом молчания.

Между тем, по словам матери обвиняемого Тамар Меребашвили, она обратилась к представителю омбудсмена за помощью. Кроме того, она просит поддержки у жителей Грузии.

"Я даже прошу граждан поддержать меня, чтобы найти справедливость. Он должен ответить, но нужно установить и то, что довело его до такого состояния. К такому состоянию его привело чувство незащищенности. С одной стороны, он столкнулся с криминальным миром, а с другой стороны - равнодушием правоохранителей", - сказала мать обвиняемого.

Со своей стороны, заместитель омбудсмена заявил, что они будут наблюдать за процессом в пределах своей компетенции и запросят информацию по этому делу.

Бывший полицейский 27-летний Георгий Менабдишвили 16 января захватил двух заложников на предприятии по обработке камня в Каспи (регион Шида Картли), одним из дольщиков которого он являлся.

Как рассказывают члены семьи задержанного, ему не оставили другого выхода. Конфликт между Менабдишвили и партнерами начался из-за бизнеса. Якобы его вынудили отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира". Отчаявшийся Менабдишвили захватил заложников и так пытался решить вопрос.

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. Бывший полицейский требовал машину и возможность беспрепятственно покинуть территорию Грузии. После нескольких часов интенсивных переговоров его уговорили сдаться.