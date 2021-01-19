Захвативший заложников в Каспи бывший полицейский будет ждать приговора в тюрьме

27-летнему Георгию Менабдишвили в случае доказательства вины грозит от девяти до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 27-летнего жителя Каспи Георгия Менабдишвили, обвиняемого в захвате заложников.

Захватившему заложников в Каспи бывшему полицейскому предъявлено обвинение>>

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

По словам адвоката обвиняемого Кетевана Гаглоева, Менабдишвили не признает вины и продолжает хранить молчание.

"Мой подзащитный не признает вину. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал заключение в качестве меры пресечения. Защиты обжалует это решение", – заявила Гаглоева.

В понедельник Менабдишвили было официально предъявлено обвинение по части второй статьи 144-й УК Грузии "Захват в качестве заложников двух или более лиц с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья либо с угрозой такого насилия".

В случае признания вины обвиняемому грозит от 9 до 14 лет тюрьмы.

В связи с поведением Менабдишвили, в частности, для определения, мог ли он полностью осознавать свои действия в момент совершения преступления, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Бывший полицейский 27-летний Георгий Менабдишвили 16 января захватил двух заложников на предприятии по обработке камня в Каспи (регион Шида Картли), одним из дольщиков которого он являлся.

Как рассказывают члены семьи задержанного, ему не оставили другого выхода. Конфликт между Менабдишвили и партнерами начался из-за бизнеса. Якобы его вынудили отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира". Отчаявшийся Менабдишвили захватил заложников и так пытался решить вопрос.

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. Бывший полицейский требовал машину и возможность беспрепятственно покинуть территорию Грузии. После нескольких часов интенсивных переговоров, его уговорили сдаться.