Задержан еще один обвиняемый в жестоком убийстве на западе Грузии

Вместе с сообщниками задержанный предстанет перед судом – в случае доказательства вины им грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве, совершенном в июле 2020 года в городе Поти, сообщается на сайте МВД Грузии.

Подозреваемый был задержан в Карельском районе (Восточная Грузия), ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следствие установило, что задержанный и его сообщники в июле прошлого года напали на 44-летнего мужчину в Поти, похитили его, а затем нанесли ему несколько ранений, от которых тот скончался в больнице.

Полиция арестовала трех человек вскоре после инцидента и еще одного в последующие дни в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный обвиняется в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.