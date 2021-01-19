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Задержание преступника - наручники одевают на руки

Задержан еще один обвиняемый в жестоком убийстве на западе Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1281)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210119/250646813/Zaderzhan-esche-odin-obvinyaemyy-v-zhestokom-ubiystve-na-zapade-Gruzii.html

Вместе с сообщниками задержанный предстанет перед судом – в случае доказательства вины им грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве, совершенном в июле 2020 года в городе Поти, сообщается на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция по "горячим следам" раскрыла убийство на западе Грузии

Подозреваемый был задержан в Карельском районе (Восточная Грузия), ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следствие установило, что задержанный и его сообщники в июле прошлого года напали на 44-летнего мужчину в Поти, похитили его, а затем нанесли ему несколько ранений, от которых тот скончался в больнице.

Полиция арестовала трех человек вскоре после инцидента и еще одного в последующие дни в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный обвиняется в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Темы:
Преступность в Грузии (1281)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Грузия


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