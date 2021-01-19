Женщина попала под поезд на западе Грузии

Происшествия 19:01 19.01.2021 (обновлено 19:30 19.01.2021) Получить короткую ссылку 162 0 0
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Расследование инцидента ведется по статье "нарушение безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее за собой гибель людей"
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Поезд сбил женщину в Западной Грузии у города Ланчхути (регион Гурия).
По информации
Первого канала, женщина скончалась на месте.
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По данным МВД, инцидент расследуется статье Уголовного кодекса Грузии – "нарушение безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее за собой гибель людей".