Женщина попала под поезд на западе Грузии

Главные темы

Дорогу к границе Грузии с Россией начали расчищать от снега Интенсивные работы начались на самом лавиноопасном участке Военно-Грузинской дороги, где за неделю, что она закрыта, скопилось уже больше сотни машин 331

Венецианская комиссия оценит законодательные инициативы "Грузинской мечты" Предлагаемые поправки вносятся Избирательный кодекс Грузии, в закон о политических объединениях граждан и регламент парламента, но воспринимаются они далеко не однозначно даже в правящей партии 83