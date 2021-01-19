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Железнодорожные рельсы. Архивное фото

Женщина попала под поезд на западе Грузии

© photo: Sputnik / İgor Ageyenko
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2364)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210119/250652591/Zhenschina-popala-pod-poezd-na-zapade-Gruzii.html

Расследование инцидента ведется по статье "нарушение безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее за собой гибель людей"

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Поезд сбил женщину в Западной Грузии у города Ланчхути (регион Гурия).

По информации Первого канала, женщина скончалась на месте.

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По данным МВД, инцидент расследуется статье Уголовного кодекса Грузии – "нарушение безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее за собой гибель людей".

Темы:
Происшествия в Грузии (2364)
Теги:
происшествия, Грузия


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