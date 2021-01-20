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Девочка в Рустави выпала с балкона многоэтажки и осталась жива

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2367)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210120/250654773/Devochka-v-Rustavi-vypala-s-balkona-mnogoetazhki-i-ostalas-zhiva.html

Сейчас пострадавшая с многочисленными переломами находится в детской клинике имени Иашвили в Тбилиси и за ее жизнь борются врачи

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несчастный случай в Рустави – двенадцатилетняя девочка поздно ночью выпала с балкона многоэтажного дома, сообщает телеканал Rustavi 2.

Известно, что девочка стояла на балконе третьего этажа, когда ей стало нехорошо и она упала. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая перевезла ее в Тбилиси в детскую клинику имени Иашвили.

По словам врачей, подросток контактен, хотя у него наблюдаются многочисленные переломы конечностей. Состояние девочки стабильно тяжелое.

Темы:
Происшествия в Грузии (2367)
Теги:
происшествия, Рустави, Грузия


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