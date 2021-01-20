Девочка в Рустави выпала с балкона многоэтажки и осталась жива

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несчастный случай в Рустави – двенадцатилетняя девочка поздно ночью выпала с балкона многоэтажного дома, сообщает телеканал Rustavi 2.
Известно, что девочка стояла на балконе третьего этажа, когда ей стало нехорошо и она упала. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая перевезла ее в Тбилиси в детскую клинику имени Иашвили.
По словам врачей, подросток контактен, хотя у него наблюдаются многочисленные переломы конечностей. Состояние девочки стабильно тяжелое.