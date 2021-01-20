В одном из районов Тбилиси предотвращен взрыв газа

Трагедию предотвратила бдительность одного из жильцов дома, который немедленно сообщил о запахе газа на горячую линию Tbilisi energy

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Сотрудникам газораспределительной компании Tbilisi energy удалось предотвратить взрыв газа в 11-м микрорайоне в поселке Тэмка, сообщает пресс-служба компании.

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В компании отмечают, что чудом избежать страшной трагедии с большим количеством жертв удалось благодаря внимательным жильцам, которые сразу же позвонили на горячую линию, а также быстрому реагированию аварийной бригады. Один из жильцов сообщил о сильном запахе в подъезде жилого корпуса.

"Оказалось, что в квартире из-за ремонта сняли газовые установки, не перекрыв центральный газовый кран. Утечка газа происходила из оставленных открытыми труб, и он сначала накопился в квартире, а после в высокой концентрации просочился в подъезд. Дом избежал взрыва, а Тбилиси – трагедию", – сказано в сообщении компании.

В Tbilisi energy отмечают, что если бы в это время кто-то случайно вошел бы в квартиру и зажег свет или чиркнул спичкой, взорвалось бы все здание. Из-за действий безответственных людей, трагедия, предположительно, закончилась бы огромными жертвами.

Tbilisi energy в очередной раз призывает граждан быть внимательными, не оставлять газовые приборы без присмотра и обращать внимание на их исправность.

Компания не первый раз просит отказаться от кустарного подключения к газу и от установок-убийц с открытой камерой горения.

В зимний период число несчастных случаев с человеческими жертвами по вине утечки газа, как правило, увеличивается. В середине января 2019 года во время взрыва в многоэтажном доме в Диди Дигоми в Тбилиси погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В последний раз трагедия произошла недавно – в канун Нового года в селе Кведа Сазано Зестафонского района (регион Имерети). В одном из жилых домов взорвался газ, погиб один человек.