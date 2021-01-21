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Патрульная полиция - пистолеты и наручники

В Батуми задержан гражданин России, разыскиваемый Интерполом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1284)
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Sputnik Грузия
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Задержанный россиянин обвиняется на родине в ряде тяжких преступлений и разыскивался по "красному циркуляру" Интерпола с ноября прошлого года

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудники главного управления криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого Интерполом, сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что российский гражданин А.Л. 1987 года рождения находился в Грузии с января 2020 года и проживал на съемной квартире в Батуми.

Российская Федерация объявила о розыске предполагаемого преступника на национальном уровне 19 августа 2020 года, а в ноябре 2020 года его начал искать по "красному циркуляру" Интерпола.

Задержанный обвиняется в ряде преступлений – в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а так же умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Задержанный помещен в пенитенциарное учреждение.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1284)
Теги:
Интерпол, Россия, Грузия


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