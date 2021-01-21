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Незаконное оружие и боеприпасы изъяли на западе Грузии

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Темы:
Преступность в Грузии (1284)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210121/250666072/Nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-na-zapade-Gruzii.html

Жителю села Лесичине придется объяснить следствию, откуда и зачем ему такое вооружение. По предъявленному обвинению ему грозит от трех до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Самегрело - Земо Сванети в результате оперативно-следственных мероприятий задержали жителя села Лесичине Чхороцкуского муниципалитета по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии.

В ходе обыска в доме задержанного изъято два пистолета моделей EKOL Tisa и KRAL, 700 патронов к автоматическому огнестрельному оружию модели AX, а также 20 патронов для пулемета и порох.

Обвиняемый признает себя виновным.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретения и хранение огнестрельного оружия".

Задержанному грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1284)
Теги:
оружие, преступность, Грузия


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