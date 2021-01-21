Незаконное оружие и боеприпасы изъяли на западе Грузии

Жителю села Лесичине придется объяснить следствию, откуда и зачем ему такое вооружение. По предъявленному обвинению ему грозит от трех до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Самегрело - Земо Сванети в результате оперативно-следственных мероприятий задержали жителя села Лесичине Чхороцкуского муниципалитета по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии.

В ходе обыска в доме задержанного изъято два пистолета моделей EKOL Tisa и KRAL, 700 патронов к автоматическому огнестрельному оружию модели AX, а также 20 патронов для пулемета и порох.

Обвиняемый признает себя виновным.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретения и хранение огнестрельного оружия".

Задержанному грозит от трех до шести лет тюрьмы.