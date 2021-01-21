У брата захватчика заложников в Зугдиди коронавирус – изменят ли ему меру пресечения?

Адвокат Бидзины Эсебуа намерен использовать инфицирование своего подзащитного COVID-19 и добиваться для него освобождения под залог

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Брату разыскиваемого полицией захватчика заложников в "Банке Грузии" в Зугдиди Бидзине Эсебуа, который в данное время содержится во втором пенитенциарном учреждении в Кутаиси, диагностировали коронавирус, об этом рассказал его адвокат Иосеб Джанашия.

Брата захватчика заложников "Банка Грузии" оставили в предварительном заключении>>

В связи с этим, сказал адвокат, защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для Эсебуа на освобождение под залог.

Как заявил Джанашия, шесть заключенных, которые находились в камере с Эсебуа, помещены в карантин, а состояние здоровья самого инфицированного тяжелое.

Бидзину Эсебуа задержали 12 декабря. При задержании в его машине были найдены две гранаты, патроны для автомата и вещи для брата – спальный мешок, продукты и одежда. Полиция следила за ним, чтобы выйти через него на разыскиваемого брата.

Бидзине Эсебуа предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Что касается его брата – Бадри Эсебуа, он разыскивается по обвинению в терроризме. Эсебуа-старший 21 октября днем ворвался в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. С тех пор Эсебуа в бегах, полиция до сих пор не может установить место его нахождения.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".