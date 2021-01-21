На западе Грузии убит мужчина

Происшествия
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Тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию, другие обстоятельства происшествия пока не разглашаются
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружили в селе Натанеби в регионе Гурия.
По данным телеканала Rustavi2, тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.
Других обстоятельств пока неизвестно.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.