На западе Грузии убит мужчина

Тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию, другие обстоятельства происшествия пока не разглашаются

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружили в селе Натанеби в регионе Гурия.

По данным телеканала Rustavi2, тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

Других обстоятельств пока неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.