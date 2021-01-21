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На западе Грузии убит мужчина

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Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1285)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210121/250672727/Na-zapade-Gruzii-ubit-muzhchina.html

Тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию, другие обстоятельства происшествия пока не разглашаются

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружили в селе Натанеби в регионе Гурия.

По данным телеканала Rustavi2, тело обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

Других обстоятельств пока неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1285)


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