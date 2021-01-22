Ссора мужчин на востоке Грузии завершилась убийством женщины

Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве и попытке убийства при отягчающих обстоятельствах

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам задержали обвиняемого в умышленном убийстве молодой женщины в селе Касисхеви Телавского муниципалитета (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие установило, что 49-летний мужчина во время ссоры со своим знакомым нанес многочисленные ранения ему и его спутнице. Молодая женщина скончалась на месте, а пострадавшего 37-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция изъяла нож в качестве орудия убийства. Задержанный признает вину.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство и попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах", что наказывается лишением свободы от 16 до 29 лет или бессрочным заключением.