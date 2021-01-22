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Патрульная полиция и эксперты - криминалисты

Ссора мужчин на востоке Грузии завершилась убийством женщины

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Темы:
Преступность в Грузии (1288)
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Sputnik Грузия
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Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве и попытке убийства при отягчающих обстоятельствах

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам задержали обвиняемого в умышленном убийстве молодой женщины в селе Касисхеви Телавского муниципалитета (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие установило, что 49-летний мужчина во время ссоры со своим знакомым нанес многочисленные ранения ему и его спутнице. Молодая женщина скончалась на месте, а пострадавшего 37-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция изъяла нож в качестве орудия убийства. Задержанный признает вину.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство и попытка умышленного убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах", что наказывается лишением свободы от 16 до 29 лет или бессрочным заключением.

Темы:
Преступность в Грузии (1288)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Грузия


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