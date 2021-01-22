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Наручники при аресте

Гражданина Азербайджана задержали в Грузии с метадоном

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1288)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210122/250676497/Grazhdanina-Azerbaydzhana-zaderzhali-v-Gruzii-s-metadonom.html

Наркотическое вещество в большом количестве было изъято на ТПП "Красный мост" при личном обыске визитера из Азербайджана

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция задержала 30-летнего гражданина Азербайджана в зоне контроля ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) за незаконный ввоз на территорию Грузии наркотиков в большом количестве, сообщает пресс-служба МВД.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Во время личного обыска задержанного полиция изъяла 119,21 грамма наркотического вещества метадон, расфасованного в две упаковки.

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, и незаконный ввоз в Грузию", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.

Наркопреступления – один из самых распространенных видов преступлений в Грузии. Они занимают третью строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства и семейного насилия

Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и составляет более 70%.

Темы:
Преступность в Грузии (1288)
Теги:
Азербайджан, Наркотики, Грузия


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