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Спасательная операция в муниципалитете Кобулети

На западе Грузии спасатели и врач добирались до пациента пешком сквозь снегопад

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2368)
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Спасатели вместе с врачом проделали путь в два километра по глубокому снегу и обратно, неся пациента на носилках

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с врачом прошли два километра пешком по глубокому снегу, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь пациенту в селе Квемо Ачкви Кобулетского района (Аджария), сообщается на странице ведомства.

Спасательная бригада работает на месте происшествия
photo: Kakha Kaladze / FB
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В Центр управления общественной безопасностью "112" МВД поступило сообщение, согласно которому скорая помощь, двигавшаяся в сторону села Кведа Ачкви, застряла по дороге к пациенту из-за сильного снегопада.

Спасатели, прибывшие на место происшествия и оценившие ситуацию, приняли решение вместе с врачом преодолеть оставшееся расстояние до села пешком. Они шли два километра по снегу и успели вовремя добраться до больного. И обратно они прошли этот же путь пешком, неся на носилках 70-летнего пациента до машины "скорой".

photo: Emergency Management Service / FB
Спасательная операция в муниципалитете Кобулети

Больной был вовремя доставлен в больницу.

Темы:
Происшествия в Грузии (2368)
Теги:
Спасатели, Аджария, Грузия


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