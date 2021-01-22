На западе Грузии спасатели и врач добирались до пациента пешком сквозь снегопад

Спасатели вместе с врачом проделали путь в два километра по глубокому снегу и обратно, неся пациента на носилках

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с врачом прошли два километра пешком по глубокому снегу, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь пациенту в селе Квемо Ачкви Кобулетского района (Аджария), сообщается на странице ведомства.

В Центр управления общественной безопасностью "112" МВД поступило сообщение, согласно которому скорая помощь, двигавшаяся в сторону села Кведа Ачкви, застряла по дороге к пациенту из-за сильного снегопада.

Спасатели, прибывшие на место происшествия и оценившие ситуацию, приняли решение вместе с врачом преодолеть оставшееся расстояние до села пешком. Они шли два километра по снегу и успели вовремя добраться до больного. И обратно они прошли этот же путь пешком, неся на носилках 70-летнего пациента до машины "скорой".

photo: Emergency Management Service / FB Спасательная операция в муниципалитете Кобулети

Больной был вовремя доставлен в больницу.