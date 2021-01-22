Грузинские моряки застряли в Омане и просят о помощи

Агентство морского транспорта Грузии уже занимается судьбой грузинских моряков и пытается как можно скорее вывезти их на родину

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские моряки не могут вернуться на родину, так как застряли на судне, которое стоит на приколе в Омане из-за судебной тяжбы между судовладельцем и грузовладельцем, сообщила пресс-служба Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

К ведомству с просьбой помочь вернуться на родину моряки обратились 19 января. Агентство немедленно отреагировало на их призыв и приступило к соответствующим мероприятиям по вызволению моряков.

"Судно остановлено в Омане из-за продолжающегося частного судебного спора между грузовладельцем и судовладельцем. Агентство морского транспорта работает со всеми сторонами, участвующими в деле, включая моряков, а также судовладельца, грузовладельца и его агента в Омане", - говорится в сообщении.

В Агентстве заявляют, что по сведениям из разных источников, моряки находятся в нормальных условиях и как обычно получают зарплату. При этом ведомство не уточняет, сколько именно грузинских моряков в Омане.

К процессу подключено и посольство Грузии, которое уже обратилось к оманской стороне по поводу репатриации грузинских моряков. После прохождения необходимых процедур, которые требуют определенного периода, моряки без проблем вернутся в Грузию, заявляют в Агентстве.