Пожарные вынесли из огня женщину с двумя детьми на востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В Рустави (30 километров от Тбилиси) пожарные вынесли из горящей квартиры женщину с двумя детьми, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Данным службы, в квартире в одном из домов в городе Рустави начался сильный пожар.
На место прибыли три бригады пожарных, которые обнаружили, что в квартире, где разгорелся огонь, находится женщина и ее двое маленьких детей.
Пожарные проникли квартиру через балкон соседей и спасли погорельцев. Их жизни ничто не угрожает.
Что касается пожара, то он был полностью ликвидирован.