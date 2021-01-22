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Пожарные вынесли из огня женщину с двумя детьми на востоке Грузии

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2369)
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На место прибыли три бригады пожарных, которые обнаружили, что в квартире, где разгорелся огонь, находятся люди

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В Рустави (30 километров от Тбилиси) пожарные вынесли из горящей квартиры женщину с двумя детьми, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Данным службы, в квартире в одном из домов в городе Рустави начался сильный пожар.

Машина пожарно-спасательной службы 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате пожара на западе Грузии погиб мужчина

На место прибыли три бригады пожарных, которые обнаружили, что в квартире, где разгорелся огонь, находится женщина и ее двое маленьких детей.

Пожарные проникли квартиру через балкон соседей и спасли погорельцев. Их жизни ничто не угрожает.

Что касается пожара, то он был полностью ликвидирован.

Темы:
Происшествия в Грузии (2369)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Рустави, Грузия, Пожар


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