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Пожар в доме в Старом Тбилиси

В центре Тбилиси сгорел дом

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210122/250682331/V-tsentre-Tbilisi-sgorel-dom.html

Возникла опасность распространения пожара на окружающие постройки, однако возгорание удалось вовремя локализовать

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пожар произошел в двухэтажном доме в итальянском дворике на улице Баазова в Старом Тбилиси, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожарные вынесли из горящей квартиры женщину с двумя детьми
photo: Emergency Management Service / FB
Пожарные вынесли из огня женщину с двумя детьми на востоке Грузии

По информации ведомства, для борьбы с огнем прибыли 10 пожарно-спасательных формирований.

"Возникла опасность распространения пожара на окружающие постройки, однако в результате оперативного реагирования пожарных возгорание удалось вовремя локализовать. К этому времени пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара один гражданин получил легкие ожоги рук.

Темы:
Происшествия в Грузии (2370)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Тбилиси


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