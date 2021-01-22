В центре Тбилиси сгорел дом

Возникла опасность распространения пожара на окружающие постройки, однако возгорание удалось вовремя локализовать

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пожар произошел в двухэтажном доме в итальянском дворике на улице Баазова в Старом Тбилиси, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, для борьбы с огнем прибыли 10 пожарно-спасательных формирований.

"Возникла опасность распространения пожара на окружающие постройки, однако в результате оперативного реагирования пожарных возгорание удалось вовремя локализовать. К этому времени пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара один гражданин получил легкие ожоги рук.