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Патрульная полиция

На востоке Грузии полиция обнаружила большое количество героина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Полиция остановила подозрительный микроавтобус, в котором было двое мужчин, и во время обыска обнаружила у них наркотики

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Квемо Картли задержали двух человек в Гардабанском районе за хранение героина в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, полиция остановила микроавтобус, в котором было двое мужчин, и во время обыска обнаружила у них 26 упаковок героина.

Задержанным грозит от 8 до 20 лет, либо бессрочное заключение за незаконное хранение наркотических веществ в особо крупных размерах.

Теги:
Наркотики, полиция, Грузия


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