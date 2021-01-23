На востоке Грузии полиция обнаружила большое количество героина

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Полиция остановила подозрительный микроавтобус, в котором было двое мужчин, и во время обыска обнаружила у них наркотики
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Квемо Картли задержали двух человек в Гардабанском районе за хранение героина в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, полиция остановила микроавтобус, в котором было двое мужчин, и во время обыска обнаружила у них 26 упаковок героина.
Задержанным грозит от 8 до 20 лет, либо бессрочное заключение за незаконное хранение наркотических веществ в особо крупных размерах.