В Грузии за киберпреступление задержали гражданина Индии

Обвиняемый обманным путем узнал данные от интернет-банка жителей Грузии и перевел чужие деньги на свой счет

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Гражданин Индии был задержан в Тбилиси за проникновение в компьютерную систему и незаконное использование данных для кражи денег, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый создал поддельную страницу интернет-банка одного из коммерческих банков Грузии и отправил его пользователям вредоносную ссылку на почту. После их авторизации на поддельном сайте, он получил данные для входа в личный кабинет реального банка.

Благодаря украденным данным гражданин зашел на настоящую страницу одного из пользователя в интернет-банке и перевел с его счета на свой 9,5 тысячи лари. Затем обвиняемый снял часть этих денег – 6 тысяч лари.

После задержания у гражданина Индии были изъяты мобильный телефон, компьютеры и пластиковые карты банков.

Теперь ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконное получение компьютерных данных и их использование, незаконное проникновение в компьютерную систему и воровство.