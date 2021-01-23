17:16 23 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Вредоносное программное обеспечение

В Грузии за киберпреступление задержали гражданина Индии

photo: courtesy of Kaspersky Lab
Происшествия
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210123/250686932/V-Gruzii-za-kiberprestuplenie-zaderzhali-grazhdanina-Indii.html

Обвиняемый обманным путем узнал данные от интернет-банка жителей Грузии и перевел чужие деньги на свой счет

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Гражданин Индии был задержан в Тбилиси за проникновение в компьютерную систему и незаконное использование данных для кражи денег, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Полицейский застегивает наручники
© CC0 / Pixabay
Взламывали банковские счета и крали деньги – в Грузии задержали киберпреступников

Следствие установило, что обвиняемый создал поддельную страницу интернет-банка одного из коммерческих банков Грузии и отправил его пользователям вредоносную ссылку на почту. После их авторизации на поддельном сайте, он получил данные для входа в личный кабинет реального банка.

Благодаря украденным данным гражданин зашел на настоящую страницу одного из пользователя в интернет-банке и перевел с его счета на свой 9,5 тысячи лари. Затем обвиняемый снял часть этих денег – 6 тысяч лари.

После задержания у гражданина Индии были изъяты мобильный телефон, компьютеры и пластиковые карты банков.

Теперь ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконное получение компьютерных данных и их использование, незаконное проникновение в компьютерную систему и воровство.

Теги:
Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V - видео
В Венгрию поставят два миллиона доз вакцины "Спутник V" - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться