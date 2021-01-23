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Патрульная полиция

Полиция раскрыла нападение и поджог на востоке Грузии: задержано шесть человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Задержанным уже предъявили обвинение в разбое, незаконном лишении свободы и уничтожении чужой вещи

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на пункт приема металлолома в селе Кизиладжло Марнеульского района и задержали шесть человек, говорится в сообщении на сайте МВД.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствие установило, что 18 января задержанные напали на двух работников пункта, которые были в вагончике на его территории, и угрожая оружием, забрали у них 2 тысячи лари, мобильные телефоны, часы и серебряные цепочки.

После они отвели их в другой вагончик и заперли там, а место разбойного нападения сожгли и сбежали.

Полиция во время обысков нашла мобильные телефоны пострадавших, орудие преступления и другие вещи.

Задержанным уже предъявили обвинение в разбое, незаконном лишении свободы и уничтожении чужой вещи. Срок наказания им определит суд.

Теги:
Грузия, полиция


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