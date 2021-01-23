Полиция раскрыла нападение и поджог на востоке Грузии: задержано шесть человек

Задержанным уже предъявили обвинение в разбое, незаконном лишении свободы и уничтожении чужой вещи

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на пункт приема металлолома в селе Кизиладжло Марнеульского района и задержали шесть человек, говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие установило, что 18 января задержанные напали на двух работников пункта, которые были в вагончике на его территории, и угрожая оружием, забрали у них 2 тысячи лари, мобильные телефоны, часы и серебряные цепочки.

После они отвели их в другой вагончик и заперли там, а место разбойного нападения сожгли и сбежали.

Полиция во время обысков нашла мобильные телефоны пострадавших, орудие преступления и другие вещи.

Задержанным уже предъявили обвинение в разбое, незаконном лишении свободы и уничтожении чужой вещи. Срок наказания им определит суд.