Авария на востоке Грузии: погиб один и пострадали трое

Происшествия
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По данным СМИ, погибший – пожилой мужчина, который был за рулем одного из автомобилей
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В результате столкновения двух автомобилей в Лагодехи (регион Кахети) погиб один человек и пострадали трое, сообщает телеканал Rustavi 2.
По данным телеканала, погибший – пожилой мужчина, который был за рулем одного из автомобилей.
Что касается пострадавших, то их доставили в клинику.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".