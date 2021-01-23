Авария на востоке Грузии: погиб один и пострадали трое

По данным СМИ, погибший – пожилой мужчина, который был за рулем одного из автомобилей

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В результате столкновения двух автомобилей в Лагодехи (регион Кахети) погиб один человек и пострадали трое, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, погибший – пожилой мужчина, который был за рулем одного из автомобилей.

Что касается пострадавших, то их доставили в клинику.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".