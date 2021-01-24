22:48 24 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Сейсмограф. Архивное фото

Землетрясение произошло на востоке Грузии

© CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Землетрясения в Грузии (55)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210124/250694926/Zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался в 57 километрах от Тбилиси на глубине 12 километров

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в трех километрах от села Мамишлари (регион Квемо Картли), в 57 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:58 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 12 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (55)
Теги:
Землетрясение, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Мишель Киган на Brit Awards 2020 в Лондоне
Самое желанное и самое идеальное: лица звезд по золотому сечению - фото
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться