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Сейсмограф в научном центре

Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (55)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210125/250696353/Vtoroe-zemletryasenie-za-sutki-proizoshlo-v-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 располагался в 59 километрах от Тбилиси на глубине восемь километров

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 29 километрах от города Тианети (регион Мцхета-Мтианети), в 59 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:12 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение произошло накануне вечером в 21:58 в 57 километрах от Тбилиси. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался на глубине 12 километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (55)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия


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