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Здание главной прокуратуры Грузии

Обвинен и освобожден - прокуратура Грузии приняла решение по делу активиста Пангани

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2371)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210125/250704933/Obvinen-i-osvobozhden---prokuratura-Gruzii-prinyala-reshenie-po-delu-aktivista-Pangani.html

Прокуратура решила не требовать для Ираклия Пангани, который обвиняется в преследовании человека, в качестве меры пресечения заключения под стражу. Он будет ждать суда на свободе, выпущенный под залог

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Активисту организации "Альтернатива" Ираклию Пангани, задержанному в воскресенье в Батуми, предъявлено официальное обвинение и после этого он освобожден из-под стражи, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

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Как поясняется в сообщении, Пангани было предъявлено обвинение по подпункту А части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Грузии (насильственное преследование политического деятеля), которая предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого в качестве меры пресечения освобождение под залог.

Следствие по делу продолжается.

Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
В Батуми возобновятся акции в поддержку активиста, оскорбившего депутата ВС Аджарии

Инцидент произошел в субботу во время акции против застройки Батумского бульвара. На акции появился депутат Верховного совета Аджарии Ираклий Чавлеишвили, который вызвал агрессию со стороны некоторых участников акции. Они встретили его приход оскорблениями, а один из участников - им оказался Ираклий Пангани - вывалил на голову депутата мусор из урны.

Негативное отношение к депутату было вызвано тем, что Ираклий Чавлеишвили стал единственным депутатом от оппозиции, который не отказался от депутатского мандата.

Решение о мере пресечения для Пангани суд примет завтра.

В случае признания виды активисту грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2371)
Теги:
Батуми, Прокуратура, Грузия


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