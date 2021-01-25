Обвинен и освобожден - прокуратура Грузии приняла решение по делу активиста Пангани

Прокуратура решила не требовать для Ираклия Пангани, который обвиняется в преследовании человека, в качестве меры пресечения заключения под стражу. Он будет ждать суда на свободе, выпущенный под залог

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Активисту организации "Альтернатива" Ираклию Пангани, задержанному в воскресенье в Батуми, предъявлено официальное обвинение и после этого он освобожден из-под стражи, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

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Как поясняется в сообщении, Пангани было предъявлено обвинение по подпункту А части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Грузии (насильственное преследование политического деятеля), которая предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого в качестве меры пресечения освобождение под залог.

Следствие по делу продолжается.

Инцидент произошел в субботу во время акции против застройки Батумского бульвара. На акции появился депутат Верховного совета Аджарии Ираклий Чавлеишвили, который вызвал агрессию со стороны некоторых участников акции. Они встретили его приход оскорблениями, а один из участников - им оказался Ираклий Пангани - вывалил на голову депутата мусор из урны.

Негативное отношение к депутату было вызвано тем, что Ираклий Чавлеишвили стал единственным депутатом от оппозиции, который не отказался от депутатского мандата.

Решение о мере пресечения для Пангани суд примет завтра.

В случае признания виды активисту грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности.