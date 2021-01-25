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Исправительная колония общего режима

Из грузинских тюрем по закону об амнистии освобождены уже 90 заключенных

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Темы:
Преступность в Грузии (1292)
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Согласно закону об амнистии, каждый освобожденный покидает место заключения на основании решения суда

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. С момента вступления в силу "Закона об амнистии" из пенитенциарных учреждений Грузии было освобождено 90 заключенных, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

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Закон об амнистии принят парламентом 11 января 2021 года и предполагает освобождение более 1,5 тысячи заключенных. Однако на его исполнение понадобится месяц. За это время суды будут рассматривать дело каждого из амнистированных.

По информации Службы, среди освобожденных - шесть женщин.

Сегодня на основании Закона об амнистии из Ксанской колонии №15 освобождены 11 осужденных.

Узнать, кого коснется амнистия, можно по следующей ссылке>>

Темы:
Преступность в Грузии (1292)
Теги:
Амнистия, Грузия


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