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Патрульная полиция

В Тбилиси супружескую пару задержали за наркопреступление

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1294)
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Sputnik Грузия
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У сорокалетних супругов было изъято такое количество героина и марихуаны, что срок наказания может быть максимальным – до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Тбилиси задержана супружеская пара за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Грузии.

Наручники при аресте
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Экипаж патрульной полиции задержал подозрительную пару в поселке Поничала и при проверке обнаружил у них несколько упаковок с героином и марихуаной. Было также установлено, что 40-летняя женщина ранее судима за наркопреступлление и в данное время отбывает условное наказание.

Следствие начато по двум статьям УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка в небольших размерах или (и) незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1294)
Теги:
Наркотики, МВД Грузии, Грузия


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