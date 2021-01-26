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Человек. с ножом

В Тбилиси покупатель ранил сотрудника одного из супермаркетов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2374)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210126/250712685/V-Tbilisi-pokupatel-ranil-sotrudnika-odnogo-iz-supermarketov.html

Пострадавший доставлен в больницу, а подозреваемому за попытку убийства грозит от семи до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Тбилиси недовольный покупатель ранил ножом торгового консультанта – инцидент произошел в супермаркете "Никора" в Дигомском массиве.

По распространенной информации, накануне между покупателем и сотрудником супермаркета завязался спор, в результате последний получил удар ножом. Пострадавшего на скорой перевезли в клинику, где ему оказали необходимую медпомощь.

На данный момент другие детали дела пока неизвестны.

Как заявили Sputnik Грузия в МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства". За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2374)
Теги:
Убийство, Тбилиси, Грузия


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